Кокорин назвал осуждающую его общественность «стадом баранов»

Футболист Александр Кокорин в своем письме из СИЗО «Бутырка» одному из болельщиков назвал общественную критику в свой адрес мнением «стада баранов», сообщают СМИ.

«Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – говорится в опубликованном «Невскими новостями» письме, подписанном Кокориным.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.