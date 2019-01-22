Конфликт бизнесмена с похитителями в Москве попал на видео

В Москве камеры зафиксировали, как мужчина смог отбиться от вымогателей, которые похитили его и требовали 20 млн рублей за освобождение; видеозапись опубликовал СК.

«Ночью 20 января 2019 года обвиняемый с соучастниками, находясь вблизи дома по улице Октябрьской в городе Москве, применили к потерпевшему физическую силу и, угрожая расправой, посадив в автомобиль, вывезли его в Московскую область и потребовали за освобождение передать им денежные средства в размере 20 млн рублей», – сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

После этого они отправились к месту жительства похищенного, который согласился передать им 1 млн рублей и два автомобиля.

«Воспользовавшись возможностью выйти из автомобиля, мужчина оказал активное сопротивление и привлек внимание к противоправным действиям прохожих, которые обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого на месте происшествия, однако остальным соучастникам удалось скрыться», – сообщает ведомство.

На официальном Youtube-канале СК опубликована видеозапись, на которой видно, как предприниматель ухитрился отбиться от похитителей.

Задержанный в ходе допроса признался в содеянном, остальных участников похищения разыскивают.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п п. «а, з» ч. 2 ст. 126 (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее СМИ сообщали, что предприниматель в центре Москвы открыл стрельбу и протаранил автомобилем своих похитителей.