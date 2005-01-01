Бизнесмен в Москве протаранил машину вымогателя с Украины и обстрелял его

Стрельбу в центре Москвы открыл предприниматель, у которого уроженец Украины вымогал 20 млн рублей, сообщают СМИ.

Вымогатели посадили бизнесмена в отечественную легковушку и повезли домой за деньгами, передает РЕН ТВ.

Рядом с домом предприниматель запрыгнул в свой бронированный Gelandewagen, протаранил машину преступников и открыл стрельбу. Один из преступников оказался зажат в машине.

Как сообщает телеканал, уроженец Украины Галустян Р. 1988 года рождения вымогал деньги у Васюкова В. 1989 года рождения.

Напомним, сообщалось, что в Москве в ходе дорожного конфликта один из участников открыл стрельбу и ранил оппонента.