Водитель Mercedes устроил стрельбу в Москве

В ходе дорожного конфликта один из участников устроил стрельбу и ранил оппонента, сообщает московский главк МВД.

Инцидент произошел у дома 9 по Оболенскому переулку. В конфликте участвовали водители Mercedes и ВАЗ-2109, передает ТАСС.

Водитель иномарки выстрелил «из неустановленного оружия», после чего скрылся.