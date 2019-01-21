Названы имена попавших под санкции ЕС сотрудников ГРУ

В санкционый список по химическому оружию включены якобы отравившие Скрипалей в Солсбери «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а также первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев и руководитель Игорь Костюков, следует из официального списка, опубликованного ЕС.

«Анатолий Владимирович Чепига, он же Руслан Боширов, Александр Евгеньевич Мишкин, он же Александр Петров, Владимир Степанович Алексеев, первый замглавы ГРУ, Игорь Олегович Костюков, глава ГРУ», – приводит РИА «Новости» текст списка.

Боширова и Петрова включили в санкционный список за «заговор с целью убийства Сергея Скрипаля», а также за «использование отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери». Остальные фигуранты списка включены в него «за использование «Новичка» в Солсбери сотрудниками ГРУ».

Ранее Евросоюз в рамках нового режима по химоружию включил в санкционный список девять физлиц и одну организацию, якобы причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

На прошлой неделе сообщалось, что послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ».