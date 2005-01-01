ЕС ввел санкции против ГРУ

Европейский союз в рамках нового режима по химоружию включил в санкционный список девять физлиц и одну организацию, якобы причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Совет ввел сегодня санкции в отношении девяти лиц и одного образования в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Санкции направлены в том числе против двух должностных лиц ГРУ, руководителя и заместителя главы ГРУ, якобы ответственных за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран – членов Европейского союза планируют в понедельник 21 января в ходе очередной встречи в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В середине января послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.

В Москве негативно оценили намерение Брюсселя ввести санкции в связи с «делом Скрипалей».