Луговой вступил в заочную полемику с «Билайном» по закону об устойчивости Рунета

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил запрос президенту компании «Вымпелком» Александру Крупнову по поводу якобы затрат «Билайна» на реализацию закона об обеспечении бесперебойной работы Рунета.

«На слушаниях в Госдуме представитель этой компании заявил, что «Вымпелком» уже посчитал вероятные расходы на реализацию закона об обеспечении бесперебойной работы интернета в России. Исходя из его выступления, компания уже располагает детальными сведениями о том, где, как и какое оборудование необходимо установить», – написал Луговой в своем Livejournal.

Он отметил, что законопроект еще не прошел даже первое чтение, и до третьего чтения его параметры могут значительно измениться.

«В ходе обсуждения в Госдуме выяснилось, что даже представители надзорных ведомств не владеют полной информации о работе интернета в России – необходима инвентаризация. А «Вымпелком» (он же «Билайн») уже все знает и все посчитал», – написал депутат.

Он призвал Крупнова предоставить обоснование упомянутым расходам, в том числе информацию о том, из чего специалисты компании при расчете.

Луговой добавил, что в прошлом году «Билайн» передал свои мобильные сети под внешнее управление финской компании Nokia и китайской Huawei, в связи с чем он поинтересовался у президента «Билайна», насколько компания сможет гарантировать защиту передаваемых на ее сетях данных.

Законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети был внесен в Госдуму в декабре прошедшего года. Пять министерств и ведомств России в ходе заседания комитета Госдумы по информационной поддержали законопроект, обеспечивающий устойчивость Рунета.

Эксперт, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов рассказал, для чего России нужен закон об устойчивом Рунете.