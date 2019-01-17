Российские министерства и ведомства поддержали закон об устойчивости Рунета

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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиенов и «солдат НАТО». Подробности...

Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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        • Молоко (0,9 л)

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        • Водка (0,45 л)

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          Российские министерства и ведомства поддержали закон об устойчивости Рунета

          17 января 2019, 18:02

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Пять различных министерств и ведомств России в ходе заседания комитета Госдумы по информационной поддержали законопроект, обеспечивающий устойчивость Рунета.

          О поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), передает ТАСС.

          «Концептуально по целеполаганию Минкомсвязи и другие федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили свои заключения по этому поводу, законопроект поддерживают», – заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

          Минкомсвязь подготовила проект заключения правительства на этот законопроект и отправила его на согласование федеральным органам исполнительной власти. Критических замечаний к законопроекту парламентариев об устойчивости Рунета, которые бы не позволили принять его в первом чтении Госдумой, органы власти на данный момент нет, сообщил Иванов. Он уточнил, что отзывы пока представили не все и некритичные замечания все же есть.

          «Мы четко понимаем, что сейчас интернет и в целом система связи настолько внедрена в социальную сферу нашего общества, насколько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам интернет, другие элементы системы связи общего пользования России оставались без должного управления, без должного контроля», – отметил замглавы Минкомсвязи.

          У Роскомнадзора нет концептуальных возражений по этому законопроекту, сообщил замглавы Роскомнадзора Александр Панков. «Мы свои предложения представили. Концептуальных возражений от нас тоже нет», – сказал он, отметив, что технические правки могут быть отработаны в рабочем порядке.

          По его словам, на сегодняшний день интернет, сеть связи общего пользования, которая является его технологической основой, не застрахованы от техногенных или рукотворных воздействий, чрезвычайных воздействий.

          «Абсолютно уверены, что верным является тот факт, что точных, достоверных, постоянно актуализированных сведений о составе сети общего пользования, о ее топологии, логической структуре сегмента интернета в распоряжении регулирующих органов нет. Очень позитивным считаем тот факт, что необходимость сбора, получения такой информации в законопроекте учитывается. Как правоприменители в этой сфере считаем это очень важным», – заключил Панков.

          Также в поддержку законопроекта высказались в ФСТЭК. «Данный законопроект действительно направлен на грамотное полноценное решение проблем, которые были обозначены. Поэтому от нашей службы предлагается поддержать данный законопроект в данной редакции», – заявила представитель службы Елена Торбенко.

          Как заявил со своей стороны представитель Федеральной службы охраны Виталий Пугачев, его ведомство «подтверждает необходимость данного законопроекта». «Может быть, отдельные его элементы требуют действительно какого-то технического уточнения. Поддерживаем с определенными техническими корректировками, которые можно внести во втором чтении», – сказал он.

          Заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин заявил о поддержке законопроекта. «Цель принятия законопроекта, которая обозначена в пояснительной записке, мы безусловно поддерживаем и считаем принятие этого законопроекта необходимым», – сказал он, отметив, что нужно сохранить существующий порядок управления сетью связи общего пользования.

          В декабре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

          Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

          Один из его авторов – Андрей Клишас – отмечал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях. Людмила Бокова поясняла, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика – это позволит избежать блокировки «невиновных». По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную и телевещание.

          Вице-премьер России Максим Акимов говорил, что операторы связи, по предварительной оценке, не понесут «фатальных затрат» в случае принятия закона о Рунете и правительство сделает все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку по исполнению норм на них. При этом он уточнял, что правительство планирует «гармонизировать» этот проект с собственной версией предлагаемых изменений, которая представляет собой доработанную версию законопроекта, предложенного Минкомсвязи в 2016 году. По словам Акимова, законопроект о работе Рунета в случае отключения его от глобальной сети не предполагает ограничения возможностей пользователей, а нацелен на обеспечение устойчивости российского сегмента интернета.


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