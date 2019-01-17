Эксперт рассказал, от чего призван защитить Россию закон об устойчивом Рунете

«В целом, общее мнение было таково, что нужно рассмотреть законопроект в первом чтении, а потом направить замечания», – рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректора компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, присутствовавший на расширенном заседании думского комитета по информполитике. Депутаты и эксперты обсуждали законопроект об устойчивости российского сегмента Сети.

На расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое прошло в четверг, основными докладчиками были: замглавы Минкомсвязи Олег Иванов и депутат Госдумы Андрей Луговой, соавтор закона об обеспечении устойчивости Рунета, рассказал Игорь Ашманов.

«Глава комитета Леонид Левин рассказал об общем смысле законопроекта. Он, по сути, состоит в том, что существует непосредственная угроза российскому сегменту Интернета. И заключается она в том, что им управляют по сути американцы. Управляет в двух аспектах. Это, во-первых, маршрутизация и разрешение имен, и во-вторых, сертификаты шифрования», – рассказал Ашманов.

Напомним, что законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети был внесен в Госдуму в декабре прошедшего года. В четверг, на упомянутом выше заседании профильного комитета, о поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«При этом, директор РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий) Сергей Гребенников отметил: давно надо было противодействием угрозам Рунету, – рассказал Ашманов. – «Угрозы, что ли, новые?», – задался он вопросом. Я ответил: «Угрозы новые, потому что только в ноябре 2018-го было опубликована новая киберстратегия США».

«Это абсолютно откровенный документ без экивоков, общих высказываний про любовь к миру или, там, к свободе, к человечеству и т.д... Там прямо сказано: США должны доминировать в мире, как в обычном пространстве, так и в киберпространстве», – подчеркнул Ашманов.

По его словам, в документе практически открытым текстом заявлено: «Если то, что США доминирует в обычном мире, как военная, политическая, экономическая сила - это очевидно, это лидер, то в киберпространстве находятся «нехорошие» страны, позволяющие себе бросить вызов, точнее, думающие, что они могут бросить вызов США».

Соединенные Штаты должны доминировать в киберпространстве точно так же ––и тех, кто бросает им вызов наказывать за это «всеми средствами». «Не только киберсредствами, но и военными, политическими, экономическими и т.д. Впрочем, там «военными» не написано, а «кинетическими» - очень интересная формулировка. Дословно – там употребляется слово punish (наказывать) и impose consequences (налагать последствия)... Употребляется раз десять», – делится Ашманов впечатлением от американского документа. Под «кинетическими» средствами обычно подразумеваются ракетные вооружения, напоминает собеседник.

«При этом там упомянута параллельная стратегия – киберстратегия Пентагона, которая является уточнением общенациональной киберстратегии на военный случай, – продолжает Ашманов. – Там написано еще более прямо, таким образом: наши противники становятся все более зависимыми ровно от тех же технологий, что используем и мы, американцы. К счастью эти технологии изобретены в Америке – это наши технологии, соответственно это наше огромное военное преимущество, которым надо воспользоваться».

«Мы прямо названы adversaries – «противниками», – подчеркивает Ашманов. – Общий смысл таков: «Наши враги зависят от наших технологий, и это очень хорошо».

Собеседник указывает: в стратегии кибербезопасности также есть положение, которое звучит примерно так: «Для нас, США, чрезвычайно важен – во-первых, для распространения наших ценностей по планете, а во вторых, для процветания наших глобальных компаний – открытый интернет во всех странах». Поэтому, если какие-то страны, прикрываясь «ложными понятиями суверенитета и информационной безопасности», будут «заркрывать» свой интернет, делать его «авторитарным», мы их за это накажем – к этому сводится американская стратегия.

«Эти, абсолютно прямые высказывания, создают гигантскую угрозу, – предостерегает Ашманов. – И эта угроза – относительно новая, потому что раньше они хоть как-то прикидывались, вуалировали свои намерения.

Я полагаю, что по сути, нам объявлена кибервойна.

Американцы, декларировав желание быть лидерами в киберпространстве разрешили себе активные кибероперации».

Соответственно, эта глобальная угроза была первой причиной, побудившей разработать законопроект об устойчивом Рунете, указывает эксперт. Вторая угроза – это «плохой контент», отмечает Ашманов. Это тот контент, который подпадает под действие законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, пояснил эксперт. «Сами законы о противодействии плохому контенту у нас уже есть. Этот законопроект – по сути о реализации этих законов», – сказал Ашманов.