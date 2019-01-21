«Новая церковь» Украины заявила о присоединении двух храмов УПЦ в Винницкой области

В «Православную церковь Украины» перешли два храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, заявил секретарь Винницкого епархиального управления неканонической ПЦУ Владислав Демченко.

«Вчера две общины Московского патриархата решили перейти к православной церкви Украины. Первая – это Пеньковский Литинского района, там люди проголосовали. Были 155 человек, и только один был против этого решения. И также Журавлевка Тульчинского района проголосовала единогласно за свой выход из Московского патриархата и переход к ПЦУ», – передает его слова РИА «Новости».

Всего, утверждают в ПЦУ, в «новую церковь» в Винницкой области перешли более 30 приходов.

Отметим, что зачастую «переход» в «новую церковь» оказывается захватом приходов. Так, на прошлой неделе селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм Украинской православной церкви.

А в Тернопольской области Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ МП в тот момент, когда священнослужители и прихожане освящали воду за пределами прихода в Крещение.