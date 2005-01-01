Ярмольник раскритиковал раздаваемые артистам звания

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...

Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету, мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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          Ярмольник раскритиковал раздаваемые артистам звания

             21 января 2019, 11:30
          Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

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          Актер и телеведущий Леонид Ярмольник заявил, что почетные звания – такие, как «Заслуженный артист России» и «Народный артист России» не добавляют уважения и не являются «знаком качества».

          В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», позже – от звания «Народный артист». Поясняя свои решения, он отметил, что не относится «к ним с уважением, они слишком обезличены сейчас».

          «Сегодня эти звания носит невероятное количество артистов. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества», – сказал Ярмольник в интервью ТАСС накануне своего 65-летия.

          «Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте. При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах «люкс». Хоть какой-то прок был от званий», – отметил актер.

          Ярмольник полагает, что «артиста должны знать по имени и в лицо», а звания не являются показателем мастерства.

          «Я все равно не могу сравнить современных народных артистов с Юрием Яковлевым, с Евстигнеевым, Табаковым, Ульяновым, Гриценко», – отметил он.

          При этом Ярмольник пояснил, что эта позиция не является протестом или обидой.

          «Абсолютно спокойное отношение, никакого демарша нет. Повторю: у актера должно быть имя, а не звание. Еще хорошо, когда один артист отличается от другого суммой гонорара. Вот это и есть показатель уважения, любви и твоей исключительности», – пояснил артист.

          Актер вспомнил, как после театрального училища попал к Юрию Любимому в Театр на Таганке.

          «Проработав в этом театре много лет, понял, что звания в нашей стране мало что значат. Неслучайно в Америке нет звания «Народный артист Соединенных Штатов». Чтобы долго не объяснять – Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным», – резюмировал он.

          Ярмольник рассказал, как празднует дни рождения.

          «Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник. Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу», – поделился актер.

          По его словам, празднование дней рождения в обычном режиме – довольно скучное занятие, это напоминает «какие-то ритуальные мероприятия».

          В 2019 году Ярмольник ожидает выхода в прокат кинофильма Валерия Тодоровского «Одесса», где сыграл главную роль и выступил продюсером.

          «Думаю, осенью, когда пройдут летние отпуска. Кино дорогое, часть денег дало министерство культуры, за что ему спасибо большое», – сказал Ярмольник о сроках выхода ленты.

          Леонид Ярмольник – уроженец Приморского края. В 1976 году он окончил Высшее театральное училище им. Щукина и начал работу в Театре на Таганке. Популярность Ярмольник завоевал в телепередаче «Вокруг смеха», где выступил с этюдом «Цыпленок табака».

          Ярмольник снимался в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и в десятках других картин.


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