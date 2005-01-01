Ярмольник раскритиковал раздаваемые артистам звания

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник заявил, что почетные звания – такие, как «Заслуженный артист России» и «Народный артист России» не добавляют уважения и не являются «знаком качества».

В 1994 году Ярмольник отказался от звания «Заслуженный артист России», позже – от звания «Народный артист». Поясняя свои решения, он отметил, что не относится «к ним с уважением, они слишком обезличены сейчас».

«Сегодня эти звания носит невероятное количество артистов. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества», – сказал Ярмольник в интервью ТАСС накануне своего 65-летия.

«Это не дает тебе право больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте. При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах «люкс». Хоть какой-то прок был от званий», – отметил актер.

Ярмольник полагает, что «артиста должны знать по имени и в лицо», а звания не являются показателем мастерства.

«Я все равно не могу сравнить современных народных артистов с Юрием Яковлевым, с Евстигнеевым, Табаковым, Ульяновым, Гриценко», – отметил он.

При этом Ярмольник пояснил, что эта позиция не является протестом или обидой.

«Абсолютно спокойное отношение, никакого демарша нет. Повторю: у актера должно быть имя, а не звание. Еще хорошо, когда один артист отличается от другого суммой гонорара. Вот это и есть показатель уважения, любви и твоей исключительности», – пояснил артист.

Актер вспомнил, как после театрального училища попал к Юрию Любимому в Театр на Таганке.

«Проработав в этом театре много лет, понял, что звания в нашей стране мало что значат. Неслучайно в Америке нет звания «Народный артист Соединенных Штатов». Чтобы долго не объяснять – Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным», – резюмировал он.

Ярмольник рассказал, как празднует дни рождения.

«Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник. Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу», – поделился актер.

По его словам, празднование дней рождения в обычном режиме – довольно скучное занятие, это напоминает «какие-то ритуальные мероприятия».

В 2019 году Ярмольник ожидает выхода в прокат кинофильма Валерия Тодоровского «Одесса», где сыграл главную роль и выступил продюсером.

«Думаю, осенью, когда пройдут летние отпуска. Кино дорогое, часть денег дало министерство культуры, за что ему спасибо большое», – сказал Ярмольник о сроках выхода ленты.

Леонид Ярмольник – уроженец Приморского края. В 1976 году он окончил Высшее театральное училище им. Щукина и начал работу в Театре на Таганке. Популярность Ярмольник завоевал в телепередаче «Вокруг смеха», где выступил с этюдом «Цыпленок табака».

Ярмольник снимался в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и в десятках других картин.