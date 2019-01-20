В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII – середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, сообщили в министерстве по делам памятников древности арабской республики.

Находку осуществила археологическая экспедиция британского университета города Бирмингем, работы велись в предместьях египетского города Асуан, передает РИА «Новости».

В общей сложности миссия обнаружила шесть захоронений разного размера.

Генеральный секретарь высшего совета по делам памятников Египта Мустафа Вазири отметил, что главный вход в одну из гробниц оказался целым, однако она была разграблена много столетий назад. Воры проникли в нее, разбив заднюю стену, уточнил он.

В мае прошлого года польские ученые обнаружили несколько десятков ранее не известных иероглифических записей неподалеку от храма богини Хатхор в центральном Египте.