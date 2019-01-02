Росавиация предложила бесплатно перевозить родных пострадавших в Магнитогорск

Российским авиакомпаниям предложено бесплатно перевозить в Магнитогорск родных и близких погибших и пострадавших при обрушении подъезда жилого дома для оказания помощи и участия в траурных мероприятиях, сообщает Росавиация.

Такая договоренность достигнута с ПАО «Аэрофлот». Кроме того, авиакомпаниям предложено безвозмездно организовать перевозку пострадавших при трагедии и сопровождающих их из Магнитогорска в другие города России, передает ТАСС.

«По вопросам организации авиаперевозок следует обращаться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в Магнитогорск», – пояснили в ведомстве.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд, погибли по меньшей мере 22 человека.