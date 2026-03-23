Психолог объяснила отсутствие вины у мошенников при обмане

Психолог Шпагина объяснила отсутствие вины у мошенников при обмане

Мошенники, обманывающие пенсионеров и матерей, не испытывают чувства вины и стыда по трем основным причинам, рассказала доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в интервью «Газете.Ru».

Первая причина – социопатия, при которой у человека полностью отсутствует эмпатия и способность сопереживать, а пострадавшие воспринимаются как объекты или инструменты для достижения своих целей.

«Они прекрасно понимают, что пенсионер останется без денег, но это знание не вызывает у них никакого эмоционального отклика. Это не холодный расчет в чистом виде, это эмоциональная пустота», – объяснила Шпагина.

Второй механизм, по словам эксперта, связан с сильными психологическими защитами, в первую очередь – с дегуманизацией жертвы. Мошенники начинают воспринимать потерпевших не как людей, а как «лохов», которые «сами виноваты» и «повелись на обещания легких денег». Такой подход позволяет им снять с себя ответственность и сохранять самооценку.

Третий важный фактор – это моральное отчуждение. Шпагина отметила, что мошенники часто работают группой, где ответственность распределена, и каждый участник процесса считает, что он лишь исполняет свою часть работы. Удаленность от жертвы, отсутствие личного контакта и прямого взаимодействия с пострадавшими помогают сохранять ощущение безразличия и не воспринимать свои действия как причинение вреда другому человеку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники предлагают россиянам платные услуги и «секретные инструкции» для оформления доплат к пенсии. Злоумышленники также используют поддельный сайт госуслуг, чтобы собирать персональные данные пенсионеров под предлогом блокировки пенсий.