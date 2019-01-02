Минздрав рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Состояние спасенного и эвакуированного в Москву из Магнитогорска 11-месячного мальчика остается стабильно тяжелым, угрозы для жизни нет, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь», – передает ее слова РИА «Новости».

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что операции ребенку пока не планируется.

«Никаких операций пока не будет, его надо вывести из тяжелого состояния… Сейчас главное не суетиться», – сказал Рошаль.

Напомним, 11-месячный ребенок был чудом найден живым среди завалов рухнувшего подъезда. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Голос ребенка услышал один из спасателей. Его извлекли из-под завалов, он в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма.

Позже ребенка эвакуировали в Москву.

Спасатель центра «Лидер» рассказал, как удалось его найти, и что помогло ребенку выжить.

Между тем, число погибших при обрушении подъезда увеличилось до 16 человек.