В Крыму отреагировали на предложения Берлина по Керченскому проливу

Приезд специалистов из Германии и Франции для ознакомления с ситуацией в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что «Крыму скрывать нечего», он открыт, «в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива», передает РИА «Новости».

Предложение, поступившее от немецкой стороны, «вполне разумное и правильное», если Германия и Франция «готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе».

«Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение Россией всех международных норм и правил судоходства», – подчеркнул Гемпель.

По его мнению, Керченский полив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности на счет их объективности и непредвзятости, так как в Крыму «уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс».

При этом Гемпель выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победит прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Ранее стало известно, что Берлин передал Москве предложения по обеспечению свободы судоходства в Керченском проливе.

До этого, в декабре, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков.