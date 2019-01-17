Патриарх Антиохийский поддержал РПЦ в ситуации с расколом на Украине

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X выразил свою поддержку РПЦ в ситуации с расколом православия на Украине и высказался за единство православных во всем мире.

«То, что происходит сейчас в церковных вопросах в дополнение к мировым вопросам <...> мы как православная церковь очень хотели бы сохранить единство православных в мире», – подчеркнул предстоятель Антиохийской церкви, передает ТАСС.

«Мы со своей стороны обращались к вселенскому патриарху в Константинополе [Варфоломею] и всячески просили его предпринять усилия, направленные на объединение церквей и преодоление возникших разногласий. Мы очень глубоко переживаем из-за сложившейся ситуации и полностью поддерживаем вас в этом вопросе», – пояснил свою позицию Иоанн.

6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.