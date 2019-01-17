Посетительница ГУМа умерла, подавившись едой

Посетительница кафе «Фестивальное» в московском ГУМе умерла, подавившись едой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 16 января. Женщина 1951 года рождения с подругой приехала на обед в кафе в торговом доме ГУМ. «Во время обеда она поперхнулась едой, в результате чего скоропостижно скончалась около кафе «Фестивальное», – сказал источник ТАСС.

По его словам, смерть наступила в результате механической асфиксии. По данному факту столичная полиция проводит проверку.