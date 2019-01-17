Названа причина отказа приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина в Давос

Всемирному экономическому форуму пришлось соблюдать американские санкции в части приглашения трех российских бизнесменов на ежегодную сессию в Давос, так как в ВЭФ работают американские граждане, заявил официальный представитель форума Эдриан Монк.

«Мы никогда не запрещали или не вносили в черный список какого-либо участника Давоса. Мы всегда четко говорим о том, что необходимо для участия», – приводит его слова РИА «Новости».

«Что касается отдельных персоналий, которые находятся под санкциями США, то у нас есть сотрудники – граждане США в наших американских офисах, так что мы были вынуждены соблюдать санкции», – добавил Монк, подчеркнув, что ВЭФ четко заявил о своей позиции и соблюдает санкционный режим.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, в отношении которых весной прошлого года США ввели санкции. Согласно официальной программе ВЭФ-2019, Вексельберг, Дерипаска и Костин заявлены как участники форума.

Монк не стал уточнять, какие именно ограничения на участие российских бизнесменов все же будут действовать во время форума в Давосе. Он сказал, что россияне смогут принимать участие в дискуссиях, в противном случае, уверен официальный представитель форума, они бы не приехали на мероприятие.

В ноябре сообщалось, что Россия вообще не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения запретить участие в нем российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина. Позже стало известно, что ограничения частично сняты и официальная делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме.