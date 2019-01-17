Токио заявил протест Москве после штрафа японским рыбакам за промысел у Курил

Министерство иностранных дел Японии заявило протест России из-за требования российских пограничников к японским рыболовецким судам заплатить денежный штраф за промысел в районе южных Курильских островов без разрешительных документов, сообщило Киодо.

По сведениям Киодо, 7 января российские пограничники остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки документов.

«Действия российской стороны являются неприемлемыми», – заявил представитель японского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 14 января в Москве состоялся первый раунд переговоров между Россией и Японией по мирному договору. По их итогам глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как японские власти имитируют желание вернуть Курильские острова.