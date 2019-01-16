Глава Рослесхоза предложил запретить сибирякам продавать лес в Китай

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик заявил, что покупку китайскими бизнесменами лесопродукции в Сибири и на Дальнем Востоке у граждан нужно запретить, поскольку это способствует незаконной вырубке леса.

«В Лесном кодексе нужно установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано. Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей», – пояснил глава Рослесхоза, выступая в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

Валентик отметил, что одной из самых масштабных проблем является работа так называемых пунктов приема и отгрузки дерева, посредством которых китайские предприниматели выкупают древесину у местных жителей и легализуют ее с помощью частичной переработки.

Осенью министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Москва предупредила Пекин о возможности временного запрета на экспорт древесины в Китай.