Россия пригрозила Китаю запретить экспорт древесины

Москва предупредила Пекин о возможности временного запрета на экспорт древесины в Китай, если не будет решен вопрос восстановления лесов, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Кобылкин в ходе правительственного часа в Совете Федерации сказал, что Китай является основным рынком, «куда вывозится древесина», передает РИА «Новости».

«Я министру (КНР), просто сказал одну простую вещь. По тому настроению президента (России) и председателя правительства (России), если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», – заявил министр.

Он отметил, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт, что, возможно, «так придется поступить на какой-то период времени».

Кобылкин предложил также представителям правительства Китая построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов: «Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес».

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта подготовили доклад «Российский лес» в рамках реализации «майского суперуказа» президента России. В нем были отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации в ней.