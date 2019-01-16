Украина не стала просить Турцию закрыть Босфор для России

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев не направлял запрос в Турцию с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей.

«Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно ст. 19 Конвенции Монтре в Турцию не направлялся», – передают «Украинские новости» сообщение МИД Украины.

После инцидента в Керченском проливе в конце ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что хочет убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.