Московскую компанию наказали из-за «спрыгнувшего» с эвакуатора такси

Компания «Лансер» заплатит штраф за отсутствие путевого листа у водителя такси, «спрыгнувшего» с полотна эвакуатора в Москве, сообщил начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Владимир Ахмадеев.

«В настоящее время МАДИ проводит административное расследование по факту случившегося, запрошены все необходимые документы, срок расследования по закону может составлять до двух месяцев», – цитирует Ахмадеева ТАСС.

Он добавил, что «Лансер» пока не сможет использовать автомобиль, так как свидетельство о регистрации транспортного средства находится у сотрудников инспекции.

При этом компания заплатит штраф в размере 60 тыс. рублей за отсутствие у водителя путевого листа. Сам водитель может на время лишиться прав за оставление места ДТП.

Ахмадеев рассказал, что 13 января в ходе совместного рейда ГИБДД и МАДИ был изъят автомобиль такси Kia Riо из-за отсутствия у водителя путевого листа с отметками о медицинском и техническом осмотре.

В это время появился другой водитель, который потребовал вернуть машину. После этого он забрался в машину и съехал с платформы эвакуатора и скрылся. Автомобиль получил сильные повреждения.

Ахмадеев отметил, что такси находится в пользовании ООО «Лансер». Задолженность компании по штрафам составляет около 2 млн рублей. Большая часть из них – за нарушение правил перевозки.