Галкин прокомментировал информацию о едва не задохнувшейся Пугачевой

Максим Галкин опроверг информацию о том, что его жене, певице Алле Пугачевой стало плохо на съемках передачи Первого канала.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду», – сказал он изданию «Телепрограмма».

Он отметил, что съемки передачи, посвященной Игорю Николаеву, были 29 ноября, с тех пор Пугачева нигде не снималась.

«Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать», – добавил он.

Во вторник СМИ сообщали, что Алла Пугачева почувствовала себя плохо на съемках передачи Первого канала «Сегодня вечером» и едва не задохнулась.