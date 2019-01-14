Пугачева едва не задохнулась на съемках

Певица Алла Пугачева почувствовала себя плохо на съемках передачи Первого канала «Сегодня вечером» и едва не задохнулась, сообщают СМИ.

Передача была посвящена 40-летию карьеры музыканта Игоря Николаева, передает «Собеседник».

Через несколько минут после съемок у певицы начало першить в горле, а кожа покрылась пятнами, отмечает издание. У нее начался кашель и появились признаки удушья.

Пугачева ушла из студии до окончания съемок. «Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля», – пояснила певица.

Позже стало известно, что у певицы началась аллергия на искусственный снег в студии.