«Победа» собралась закрыть международные рейсы из Петербурга

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») намерен закрыть международные рейсы из петербургского аэропорта Пулково с апреля 2019 года, сообщил источник в компании.

«Победа» планирует прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года из-за неправомерной задержки вылетов сотрудниками пограничной службы Пулково. 14 и 15 января международные рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, требующими в процессе подготовки к вылету вскрытия всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета», – пояснил источник, передает ТАСС.

В пресс-службе компании отказались комментировать эти сведения, но подтвердили задержки международных рейсов 14 января из-за вскрытий пограничными службами всех опломбированных отсеков.