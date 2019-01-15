Пострадавший от санкций МС-21 пообещали сертифицировать в срок

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что сертификация проходящих испытания лайнеров МС-21 пройдет в 2020 году.

«Сейчас уже из отечественного сырья изготавливают образцы. Эти образцы проходят испытания сейчас, и они будут внедряться дальше в конструкцию самолета на следующем этапе. То есть никакой сдвижки сертификации не будет, те самолеты, которые уже летают, получат этот сертификат в 2020 году», – сказал Слюсарь в интервью «Россия 24», передает ТАСС.

Ранее в кабмине заявили, что авиационная отрасль России способна до конца реализовать проект среднемагистрального самолета МС-21, несмотря на санкции.

До этого сообщалось, что американские санкции в отношении ОАК и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21