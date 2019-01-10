В кабмине пообещали довести до конца проект самолета МС-21

Создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции, заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

«Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера», – приводит «Интерфакс» заявление представителя аппарата вице-премьера.

«Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов», – отметил сотрудник аппарата.

Ранее в четверг сообщалось, что американские санкции привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет.

Объединенная авиастроительная корпорация заявила, что не отказывается от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21.