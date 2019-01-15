Сосед рассказал о пропавшей после ЧП в Шахтах семье

Семья из трех человек, которую в данный момент ищут под завалами обрушившегося дома в городе Шахты, собиралась в середине января ехать в Москву, сообщил их сосед Борис Курдов.

По словам Курдова, три человека, судьба которых после обрушения дома неизвестна, – супруги Владимир и Ольга Пашутины, а также их старшая дочь Татьяна. Их квартира находилась на восьмом этаже дома, передает РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что семья «занималась разведением аквариумных рыбок: Владимир делал аквариумы, а жена с дочкой их продавали на базаре». В середине января они собирались «ехать в Москву за кормом для рыбок, им его из Индонезии привозили».

На связь вышла младшая дочь Пашутиных, которая некоторое время назад закончила школу и уехала жить в Словакию.

«Родители Володи тоже приезжали – не смогли дозвониться им на телефоны. Я тоже звонил, но телефон показывает тайм-аут», – добавил Кудров.

Сам мужчина вместе с семьей в данный момент находится в другой квартире, где и был на момент взрыва.

«Мы там не ночевали. На другой квартире были, а вчера нам звонит соседка через стенку и говорит – не волнуйтесь, девятого этажа нет. Дверь входная у нас вылетела», – рассказал он.

Ранее спасатели оценили шансы найти живых после обрушения дома в Шахтах. Напомним, инцидент произошел 14 января – в жилом доме взорвался газ, обрушились два этажа. В результате два человека погибли. Спасены восемь человек.