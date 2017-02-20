Жертвой обрушения дома в Шахтах стала еще одна женщина

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах увеличилось до двух человек, сообщает МЧС России.

В ведомстве сообщили, что при разборе завалов обнаружено тело женщины. Скорее всего, она жила в квартире 72, передает РИА «Новости».

На данный момент неизвестной остается судьба трех человек, передает ТАСС.

14 января в Шахтах (Ростовская область) взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Сообщалось, что погибла женщина.

Вице-премьер Виталий Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домов.