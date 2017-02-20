Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домов

Ревизию норм газоснабжения жилых домов проведут в кратчайшие сроки, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Он сообщил, что кабмин дал соответствующие поручения ведомствам, которые отвечают за контроль «установки и эксплуатации газового оборудования». Ведомства должны предложить «комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием газа в жилых домах».

В ближайшее время будет подготовлен план по совершенствованию законодательства в данном вопросе, передает ТАСС.

Мутко заявил, что «системные решения» будут приняты после детального анализа каждого случая взрыва бытового газа в жилых домах.

Вице-премьер сделал данное заявление после того, как глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Мутко проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения, передает РИА «Новости».