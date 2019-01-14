Медведев поручил изучить ситуацию со взрывом газа в Шахтах

Глава российского правительства Дмитрий Медведев после взрыва газа в доме в Шахтах поручил главе МЧС и губернатору Ростовской области обследовать здание и оказать финансовую помощь пострадавшим.

«Дмитрий Медведев поговорил по телефону с главой МЧС и губернатором Ростовской области. Глава МЧС доложил о текущей ситуации и о проходящей сейчас спасательной операции. В ходе разговора с губернатором речь шла о решениях, связанных с предоставлением временного жилья жителям дома и оказании финансовой помощи», – отметили в пресс-службе правительства.

Глава правительства также поручил произвести полное обследование дома, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, премьер-министр выразил соболезнования близким погибшей женщины и пожелал выздоровления пострадавшим, передает РИА «Новости».

Утром в понедельник в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.