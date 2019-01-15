Спасатели оценили шансы найти живых после обрушения дома в Шахтах

При обследовании завалов после взрыва бытового газа в доме в Шахтах не обнаружено признаков жизни, сообщили в оперативном штабе.

«Участок дополнительно проверен кинологическими расчетами несколько минут назад. Признаков жизни не обнаружено», – цитирует «Интерфакс» представителя штаба.

На месте ЧП продолжается демонтаж конструкций.

Спасатели пока не могут добраться до помещения, где могут находиться еще три человека: молодая женщина и ее родители, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Спасатели делают все, чтобы добраться. Пока не могут добраться – там завал плит, около той квартиры, где они, предположительно, могут находиться», – уточнили в мэрии.

Плиты разбирают с помощью высотных кранов.

В среду в городе Шахты объявят День траура.

Напомним, 14 января в Шахтах (Ростовская область) взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Два человека погибли. Спасенывосемь человек.

Руководство Ростовской области предложило жильцам, лишившимся в результате взрыва газа квартир, выбрать жилье и оплатить расходы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему в российских домах происходят взрывы бытового газа.