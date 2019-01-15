День траура решили объявить в Шахтах после взрыва в жилом доме

В среду в городе Шахты, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа, объявят День траура, сообщил глава города Андрей Ковалев.

«Предлагаю на территории Шахт объявить завтра день траура», – цитирует РИА «Новости» слова Ковалев на совещании по ликвидации ЧС.

Это предложение поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Между тем министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц сообщил, что пострадавший от взрыва дом подлежит восстановлению.

«После заседания комиссия определит порядок. До 18-го примем решение о заселении части секций домов», – сказал он.

Ранее во вторник стало в МЧС России сообщали об увеличении числа жертв взрыва в Шахтах до двух человек.