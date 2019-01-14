Ростовский губернатор пообещал обеспечить жильем лишившихся квартир в Шахтах

Руководство Ростовской области предложило лишившимся в результате взрыва газа квартир жильцам дома в городе Шахты выбрать жилье и оплатить расходы, об этом заявил глава региона Василий Голубев.

«Если жилье не пригодно для проживания, мы намерены обеспечить людей обеспечить жильем, это наша цель, мы ее будем реализовывать. Это федеральные средства, региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключен вариант, когда мы выделим деньги и люди сами его (жилье) выберут по своему усмотрению из расчета стоимости строительства квадратного метра в городе Шахты», – заявил Голубев, передает ТАСС.

По аналогичной процедуре могут получить жилье жители Магнитогорска Челябинской области, потерявшие жилье в результате обрушения дома 31 декабря 2018 года.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщал, что пострадавшие жители Магнитогорска не позднее 1 сентября 2019 года имеют право подать в городское управление соцзащиты документы для покупки нового жилья с помощью государственной выплаты в любом муниципалитете России.

В понедельник в одной из квартир дома в Шахтах произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Само здание, где произошла трагедия, небезопасно, его стена может обвалиться.