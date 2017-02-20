После взрыва газа в Шахтах стена дома оказалась под угрозой обрушения

Стена дома, в котором произошел взрыв бытового газа в городе Шахты Ростовской области, может обвалиться, заявил глава региона Василий Голубев.

«Сейчас возникла угроза обрушения части стены. <...> Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъем плит, увидели, что часть стены начала отходить», – сказал губернатор, передает ТАСС.

14 января в квартире дома в Шахтах произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.