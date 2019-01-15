В Минфине рассказали, как Венесуэла расплачивается с Россией

Венесуэла и Россия договорились о реструктуризации долга, выплаты идут по новому графику, сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«Уже договоренности достигнуты. Они по новому графику платят», – цитирует Сторчака РИА «Новости».

Он добавил, что Россия сделала Венесуэле неформальное предложение – план по оздоровлению экономики.

«Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения, и партнеры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно все. Зачем мы будем кому-то рекомендовать, зная, что это его не устраивает», – сказал он.

Сейчас в Минфине ждут реакцию.

На прошлой неделе глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман сообщал, что уровень годовой накопленной инфляции в стране достиг 1,7 млн процентов.

В декабре президент Венесуэлы Николас Мадуро говорил, что Москва и Каракас договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 млрд долларов, а также о поставках 600 тыс. тонн зерна.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России выгодна мягкая политика в отношении Венесуэлы.