Годовая инфляция в Венесуэле составила 1,7 млн процентов

По данным главы комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэля Гусмана, уровень годовой накопленной инфляции в стране достиг 1,7 млн процентов.

«2018 год закончен с инфляцией почти в 1,7 млн процентов. С этим показателем Венесуэла превращается в одну из трех стран мира с самой высокой в истории инфляцией. Это результат работы тех, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, который мы переживаем», – приводит ТАСС слова Гусмана.

В настоящее время Венесуэла испытывает длительный экономический кризис. Согласно прогнозу МВФ, к концу 2018 года уровень ее инфляции мог достигнуть 1 млн процентов.

Ранее Венесуэла обвинила США в попытке организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Венесуэла является одним из тех мест, где может начаться Третья мировая война.