Песков рассказал, как Путин получает пенсию

Президент Владимир Путин получает военную пенсию и зарплату на карточку банка «Россия», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ – это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», – сказа Песков в интервью «АиФ».

Он не назвал размер пенсии Путина, так как сам не знает этого. А размер зарплаты, отметил он, устанавливается президентским указом.

При этом президент почти не пользуется наличными деньгами.



«Такое случается один-два раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться», – рассказал Песков.

В марте 2014 года США ввели санкции в отношении банка «Россия», в котором, как утверждается, держат свои деньги «многие из тех (российских чиновников), против которых были введены санкции».