Определен наиболее комфортный город в России

Сервисом Numbeo, специализирующимся на сборе статистических данных о городах и странах, составлен рейтинг наиболее комфортных городов для жизни.

Возглавили список из 226 городов мира Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария), передает РИА «Новости».

Лучший результат среди городов России показал Нижний Новгород – 109-е место. Санкт-Петербург занял 182 строчку, Москва – 191, Екатеринбург – 199, Новосибирск – 206.

Замыкают список Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.

При составлении рейтинга учитывались покупательская способность жителей, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.