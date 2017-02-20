Стала известна причина иска к Дудю и Ивлеевой

Иск к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой на 100 млн рублей, как выяснилось, подал житель Ростова-на-Дону Артур Бестаев, которого возмутила обсценная лексика в адрес президента России Владимира Путина.

В своем посте от 20 сентября в соцсети «ВКонтакте» Артур Бестаев напомнил, что в интервью Ивлеевой Дудю она на вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» – ответила: «Ты не ******(устал)?»

«Считаю невозможным такое высказывание в адрес президента Путина ­ от кого бы то ни было, учитывая его труд, заслуги и результаты работы на благо России и мира на Земле», – написал Бестаев.

Он потребовал от Дудя удалить это видео «и никогда не распространять впредь».

В связи с этим он даже опубликовал петицию об удалении видео, которую подписали два человека.

После этого Бестаев неоднократно публиковал записи, касающиеся Дудя.

Напомним, ранее стало известно, что в Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой на 100 млн рублей. Иск касается информации, распространенной в интервью «вДудь – Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику».