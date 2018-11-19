На Дудя и Ивлееву подали в суд на 100 млн рублей

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой на 100 млн рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«В иске не указаны имя и отчество истца, Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскать по 50 млн рублей – совокупно 100 млн рублей – по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю», – передает ее слова RNS.

Какие именно сведения, которые были распространены в интервью, стали поводом к подаче иска, не уточняется.

Иск зарегистрирован в конце декабря, но оставлен без движения. Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление пока им не получено.

Анастасия Ивлеева – видеоблогер, основательница канала на YouTube «Agent Show», одна из ведущих телешоу «Орел и Решка». В Instagram на нее подписано 10,5 млн человек.

Юрий Дудь – основатель проекта «ВДудь». В конце августа он опубликовал интервью «вДудь – Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику».

В ноябре на вручении премий в области веб-индустрий Ивлеева была названа онлайн-персона года, а Юрий Дудь отмечен спецпризом «за вклад в развитие веб-индустрии».