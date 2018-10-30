Дудь и Ивлеева получили первую российскую премию в области веб-индустрии

В Москве прошло вручение первой российской премии в области веб-индустрии, премия организована проектом The Digital Reporter.

Лучшим веб-сериалом признан «Бар «На грудь» Ирины Вилковой, лучшим онлайн-шоу – «Лига плохих шуток».

Настя Ивлеева названа онлайн-персона года, а Юрий Дудь отмечен спецпризом «за вклад в развитие веб-индустрии». Ни Ивлеевой, ни Дудя на церемонии не было, передает ТАСС.

В режиссерское жюри вошли Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Кирилл Плетнев, Петр Буслов, Анна Меликян, Клим Шипенко, Алексей Смирнов, Михаил Хлебородов.

Кроме того, были сформированы продюсерское жюри, жюри прессы, жюри онлайн-кинотеатров и другие.

The Digitar Reporter – первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам.