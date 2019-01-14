В МЧС предупредили об угрозе обрушения дома в Шахтах

Проведение спасательных работ в доме в городе Шахты Ростовской области после взрыва газа осложняется неустойчивостью части несущих конструкций, существует угроза дальнейшего обрушения здания, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки», – сообщил начальник ГУ МЧС России по области Вячеслав Бутко.

Для укрепления конструкции также ожидается прибытие трех кранов, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил и губернатор региона Василий Голубев. «Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого-девятого этажей, поэтому необходимо будет провести укрепительные работы, … чтобы дать спасателям возможность работать и не создать ситуацию с дальнейшим обрушением поврежденного здания», – сказал Голубев, передает ТАСС.

Он добавил, что несколько разрушенных квартир не подлежат восстановлению.

Утром 14 января в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.