Из-под завалов в Ростовской области спасли мать с ребенком

Женщину и ее двухлетнего ребенка извлекли из-под завалов в городе Шахты, где в результате взрыва бытового газа обрушились два этажа жилого дома, сообщили в МЧС России.

«Спасены женщина и ее двухлетний ребенок», – приводит ТАСС текст сообщения.

Под завалами могут находиться семь человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате взрыва газа произошло частичное обрушение многоквартирной девятиэтажки.