Франция признала право Асада участвовать в выборах в Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад может участвовать в выборах в качестве кандидата, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Если Башар Асад – кандидат, значит, он будет кандидатом», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Ле Дриан подчеркнул, что «именно сирийцы» должны определять свое будущее.

Напомним, прежде Франция вместе с другими противниками Асада увязывала прекращение войны в Сирии с его отставкой, но позднее изменила риторику.