Франция отказалась от требования безусловного ухода Асада

Париж больше не считает уход президента Сирии Башара Асада обязательным для урегулирования ситуации в САР, заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Мы не будем решать за сирийский народ», – приводит слова Берманн ТАСС со ссылкой на СМИ.

Посол подчеркнула, что «о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет».

При этом Париж не согласен с тем, чтобы районы, освобожденные от террористов и боевиков оппозиции, автоматически переходили под контроль нынешних сирийских властей. Франция считает, что будущее Сирии должно определиться в диалоге политических сил.

Берманн напомнила, что на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи стороны договорились сформировать «конституционный комитет, который займется разработкой новой конституции». Эту идею, отметила посол, поддержал и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается», – заявила Берманн.

Напомним, Конгресс национального диалога сирийцев в Сочи завершился почти сенсационно – учреждением конституционной комиссии и передачей процесса выработки нового государственного устройства САР под патронаж ООН в рамках женевских переговоров.