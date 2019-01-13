Нобелевский лауреат лишился званий за сомнения в уме чернокожих

Американский ученый Джеймс Уотсон, удостоенный Нобелевской премии за открытие ДНК, лишился почетных званий из-за скандальных заявлений о связи расы и интеллекта.

В эфире ТВ 90-летний биолог не в первый раз высказался на тему того, что гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

В лаборатории в Колд Спринг Харбор, директором которой Уотсон ранее являлся, назвали его слова бездоказательными и необдуманными.

Уотсон и ранее отмечался подобными заявлениями. Так, в 2007 году он говорил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным, так как «вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему». «Тестирования показывают, что это не так», – подчеркивал он.

В 2014 году он продал свою медаль, заявив, что научное сообщество затравило его за высказывания о расе и интеллекте. В декабре 2014 года на аукционе Christie’s медаль была продана за 4,8 млн долларов. Ее выкупил российский предприниматель Алишер Усманов, который позднее вернул ее ученому.