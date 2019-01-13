Рота украинских военных отказалась выходить на позиции в Донбассе

Рота 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По информации наших источников, 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

В народной милиции ЛНР сообщили, что командир роты с позывным «Руслан» доложил командованию о нежелании личного состава принимать участие в боевых действиях, «мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».

Марочко сообщил, что с целью разбирательства на место дислокации роты прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины. «Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство», – сообщил он.

Ранее сообщалось об алкоголизме и наркомании в рядах вооруженных сил Украины.